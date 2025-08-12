search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調升至17.78元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由17.18元上修至17.78元，調升幅度3.52%。其中最高估值21.2元，最低估值15.41元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。

伍德賽德能源集團今(12日)收盤價為17.46元。近5日股價上漲3.52%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股WDS市場預估目標價

伍德賽德能源集團17.46+0.23%

