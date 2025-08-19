鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為17.51元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.14元，其中最高估值1.46元，最低估值0.93元，預估目標價為17.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.46(1.32)
|1.08
|1.56
|1.7
|最低值
|0.93(0.93)
|0.45
|0.47
|1.47
|平均值
|1.16(1.12)
|0.79
|1.06
|1.6
|中位數
|1.14(1.11)
|0.79
|1.12
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|134.09億
|127.69億
|149.85億
|154.37億
|最低值
|118.82億
|110.04億
|115.58億
|144.42億
|平均值
|126.73億
|118.47億
|131.40億
|151.16億
|中位數
|126.50億
|119.18億
|133.97億
|152.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.25億
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
