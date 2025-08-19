鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為17.51元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.14元，其中最高估值1.46元，最低估值0.93元，預估目標價為17.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.46(1.32)1.081.561.7
最低值0.93(0.93)0.450.471.47
平均值1.16(1.12)0.791.061.6
中位數1.14(1.11)0.791.121.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值134.09億127.69億149.85億154.37億
最低值118.82億110.04億115.58億144.42億
平均值126.73億118.47億131.40億151.16億
中位數126.50億119.18億133.97億152.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.262.054.300.881.88
營業收入36.25億69.38億167.73億139.90億139.54億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

