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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為16.55元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.07元，其中最高估值1.32元，最低估值0.61元，預估目標價為16.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.32(1.32)0.831.321.6
最低值0.61(0.61)0.450.471.35
平均值1.04(0.99)0.680.991.48
中位數1.07(1.03)0.71.091.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.91億128.45億152.61億154.91億
最低值114.96億106.14億110.36億144.20億
平均值126.16億118.37億132.02億151.30億
中位數126.71億119.67億133.60億153.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.242.064.300.881.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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