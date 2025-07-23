鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為16.55元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元上修至1.07元，其中最高估值1.32元，最低估值0.61元，預估目標價為16.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.32(1.32)
|0.83
|1.32
|1.6
|最低值
|0.61(0.61)
|0.45
|0.47
|1.35
|平均值
|1.04(0.99)
|0.68
|0.99
|1.48
|中位數
|1.07(1.03)
|0.7
|1.09
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.91億
|128.45億
|152.61億
|154.91億
|最低值
|114.96億
|106.14億
|110.36億
|144.20億
|平均值
|126.16億
|118.37億
|132.02億
|151.30億
|中位數
|126.71億
|119.67億
|133.60億
|153.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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