〈港股盤後〉恒指挫1.54% 科網股、資源股普跌 果下科技上市首日逆勢大漲

港股主要指數周二 (16 日) 低開低走，整體呈現下跌態勢。截至收盤，恒生指數下跌 1.54%，報 25235.41 點，國企指數跌 1.79%，恒生科技指數下挫 1.74%，收報 5402 點。盤中，恒指跌幅一度擴大，最多曾跌 542 點，低見 25086 點。

果下科技上市首日逆勢大漲

市場權重板塊普遍承壓。科網股普跌，其中嗶哩嗶哩、京東、阿里巴巴、小米及網易跌幅均超過 2%；百度、騰訊、美團也跌逾 1%。此外，阿里巴巴單日下跌 3%。

資源及能源相關板塊同樣表現不佳。黃金股普跌，潼關黃金跌幅超過 6%。下跌主要受市場對貴金屬拋售壓力的擔憂影響。摩根大通的最新研究報告指出，備受關注的彭博商品指數（BCOM）將於 2026 年 1 月進行年度權重再平衡，預計白銀將遭遇約佔其期貨市場總未平倉合約 9% 的沉重拋售壓力，而黃金的拋售規模預計約佔其期貨市場總未平倉合約的 3%，但因其市場體量龐大，絕對拋售金額仍然可觀。

電力設備股跌幅居前，東方電氣跌超 6%。儘管 12 月 15 日的全國能源工作會議明確了 2026 年新增風光裝機目標，但市場對清潔能源的消納難題仍存擔憂。有專家指出，清潔能源主導需要系統性支撐。同時，部分投資者選擇借利好兌現收益，引發技術性回調。

鋰電池股走弱，寧德時代跌超 2%。儘管中原證券認為，考慮到國內外新能源汽車行業長期的發展前景確定性，該板塊值得重點關注，並建議持續圍繞細分領域龍頭布局，但短期內仍面臨壓力。