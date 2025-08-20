泡泡瑪特王寧：今年營收300億人民幣「應該相當容易達成」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 13:50

香港上市潮流玩具公司泡泡瑪特 (09992-HK) 執行長王寧週三（20 日）表示，公司有望在 2025 年達成 200 億人民幣收入（約 27.8 億美元）目標，而今年的 300 億人民幣收入（約 41.8 億美元）目標也「應該相當容易達成」。

泡泡瑪特王寧：今年營收300億元「應該相當容易達成」。(圖：Shutterstock)

據《路透》報導，王寧在週二（19 日）公布上半年業績創新高後指出，受益於海外高利潤市場需求激增，公司的淨利潤飆升近 400%。

王寧表示，公司正積極拓展中東、中歐及中南美等新興市場，並對國際業務充滿信心。他說：「我們對海外市場仍非常樂觀，也相信成長空間仍非常廣闊。」

同時，他也補充說，今年北美與亞太地區銷售額預計將與 2024 年中國市場持平。

在美國市場， 泡泡瑪特目前擁有約 40 家門市，王寧透露，公司計畫在未來一至兩年進行「快速門市擴張」，預計今年底前再開設 10 家新店。

泡泡瑪特 Labubu 持續熱銷 推出迷你新款

泡泡瑪特的主要業務是生產和銷售收藏類玩具，其中許多玩具是與藝術家合作開發的，並以「盲盒」的形式出售，每盒售價約 10 至 20 美元，消費者無法事先得知內含玩偶款式。

其中，「Labubu」是由藝術家龍家昇設計的「The Monsters」系列最受歡迎角色，以獨特的牙齒笑容著稱，受到蕾哈娜與貝克漢等名人喜愛，全球銷售一空。

泡泡瑪特表示，本週將推出可掛在手機上的迷你版 Labubu，進一步拓展產品應用場景。

根據泡泡瑪特，上半年「The Monsters」系列營收達 48.1 億人民幣（約 6.7 億美元），占總收入 34.7%，其他如「Molly」與「Crybaby」系列亦均突破 10 億元人民幣。

泡泡瑪特未來展望與品牌策略

分析師指出，儘管現有系列補貨及新版本推出將推動下半年收益增長，但長期而言，投資者可能低估泡泡瑪特的業務風險，股價可能仍偏高。

截至目前，泡泡瑪特今年股價已上漲逾 230%，市值超越傳統玩具巨頭如芭比製造商美泰兒 (MAT-US) 及 Hello Kitty 母公司三麗鷗（Sanrio）。