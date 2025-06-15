高盛：泡泡瑪特Labubu需求強勁 但供應面臨挑戰

鉅亨網新聞中心 2025-06-15 20:30

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泡泡瑪特歐洲需求暴增。(圖：Shutterstock)

高盛表示，若泡泡瑪特無法及時解決 Labubu 及其他熱門潮玩產品的供應問題，將可能導致消費者體驗惡化、假貨氾濫及市場流失，嚴重影響品牌長期成長動能。

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高盛分析，泡泡瑪特 Labubu 系列的強勁需求正遭遇供應瓶頸，這主要源於潮玩市場需求難以精準預測，以及品牌在歐洲同步開拓多個市場所帶來的供應壓力。

報告特別警示，供應不足恐引發三大風險：首先是消費者與經銷商的購買體驗大幅下降，其次是假貨趁虛而入搶占市場，最後是競爭對手如 be@rbrick、Tokidoki 等品牌趁勢擴大市占率。

高盛並以 Sonny Angel 因限量供應和假貨問題導致熱潮衰退為案例，提醒泡泡瑪特需正視供應鏈穩定與正版保障。

為解決供應危機，高盛建議泡泡瑪特在短期內提升 Labubu 等爆款產品的產能及庫存管理，確保市場供貨穩定；長期則應深化潮玩產品生態，除了推出新系列產品，更應透過影視、圖書等多元內容拓展產品故事，延長產品生命周期並提升用戶黏著度。

高盛報告強調，潮玩市場屬於供給驅動型，泡泡瑪特應加速挖掘現有 3 至 4 個高潛力產品的價值，持續創新以驅動銷量增長。

在估值方面，高盛對泡泡瑪特維持「中性」評級，給出 12 個月目標價 151 港元。上行機會來自產品組合擴展、海外市場增長超預期以及成本管控改善；而下行風險則涵蓋供應鏈管理失效、過度依賴單一產品及市場競爭加劇。

此外，高盛也指出，歐洲潮玩二級市場對品牌熱度非常重要。儘管泡泡瑪特在該領域規模難以精確估算，但以 be@rbrick 為例，其二級市場交易量曾占銷量 30%。

隨著聖誕消費旺季將至，供應鏈壓力或將進一步升高，泡泡瑪特能否解決 Labubu 供應瓶頸，成為未來業績關鍵。

根據高盛採訪擁有 20 年歐洲玩具市場經驗的經銷商反饋，泡泡瑪特已成功突破亞洲社群藩籬，透過 Blackpink 成員 Lisa、TikTok 網紅等明星推廣，及巴黎等城市旗艦店布局，吸引歐美 15 至 25 歲年輕女性成為核心消費群。

市場熱潮自西班牙起燃，德國、荷蘭等地消費興趣持續升溫，多國零售渠道供不應求。