15%！淨利差+手續費收入成長 小摩、瑞銀等外資齊喊多中國銀行股

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 10:00

外資巨頭突然唱多中國銀行股，摩根大通 (下稱小摩) 在最新報告中釋放正面訊號，認為中國銀行股可望進一步上漲，該產業正受惠於淨利差穩定及手續費收入成長，並預測 A 股銀行股潛在漲幅可達 15%，港股銀行股數可能上漲 8%。

（圖：Shutterstock）

摩根大通分析師 Katherine Lei 指出，得益於淨利差穩定、手續費收入成長和高股息回報，中國銀行股在今年下半年料將進一步走揚。

Lei 預估，A 股銀行股潛在漲幅高達 15%，港股銀行股預計上漲 8%，涵蓋的內地銀行股今年平均股息殖利率約 4.3%，在市場環境下頗具吸引力。充足流動性等因素將繼續有利於資產配置到高股息股票。

今年以來，追蹤香港上市中資銀行的關鍵指數已累積飆升約 25%，部分是因為債券殖利率下降，機構投資人積極尋求更高報酬。

Lei 還預估今年下半年或明年將再降息 1 到 2 次。她將交通銀行 A 股和 H 股從「中性」上調至「超配」，平安銀行從「低配」上調至「中性」，並列為 A 股銀行股首選。

瑞銀 (UBS) 分析師也表示，流動性驅動的中國股市多頭反彈至少持續到 9 月，多數投資人認為股市下行風險有限。

路博邁基金認為，中國資產處全球低配，加上流動性寬鬆，A 股對外資與長期資金吸引力上升。

自 7 月 11 日創出歷史新高後，工商銀行等多檔銀行股股價持續調整。天風證券表示，回檔或受前期漲勢調整、套利資金策略及部分銀行股東減持影響，但後市銀行股估值長期修復向好趨勢不變，今年上半年業績可能兌現部分基本面邊際改善預期，資金面驅動下的估值修復行情也有望延續。