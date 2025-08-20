澤倫斯基訪美贈川普特殊高爾夫球桿 美方回贈「白宮鑰匙」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-20 09:17

‌



美國總統川普周一（18 日）同烏克蘭總統澤倫斯基、多名歐洲領袖在白宮舉行會談，烏克蘭總統辦公室周二證實，澤倫斯基在訪美期間贈送川普一支特殊高爾夫球桿，這支球桿的原主人是在烏克蘭戰爭中失去一條腿的烏克蘭士兵科斯蒂安廷 · 卡爾塔夫采夫。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《衛報》報導，澤倫斯基向川普展示了一段卡爾塔夫采夫的影片。烏克蘭退伍軍人組織「高爾夫聯盟」晚些時候也發布一段影片，影片中川普手持高爾夫球桿，謝謝卡爾塔夫采夫。

‌



烏克蘭總統辦公室說，川普熱衷於高爾夫球，擁有多座球場，他接受了這份禮物，並向澤倫斯基回贈了具有象徵意涵的白宮鑰匙。

美烏總統此番互動與今年 2 月的白宮衝突形成鮮明對比，澤倫斯基自那以後一直尋求修復關係，並多次公開肯定川普的調停努力。

澤倫斯基周一在白宮會晤後對媒體記者說，烏克蘭「確信戰爭終會結束，關鍵不在於戰鬥暫停，而是擁有安全保障的真正和平，烏克蘭不再堅持將停火列為繼續談判的先決條件」。

澤倫斯基說，川普支持舉行美俄烏三方元首會談。美國建議儘快開，但需各方達成共識。俄方則提議先舉行俄羅斯總統普丁與澤倫斯基的雙邊會談，再展開三方會談。