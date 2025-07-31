鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為62.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.05元，其中最高估值2.73元，最低估值1.4元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.73(2.55)
|3.71
|4.98
|3.02
|最低值
|1.4(1.4)
|2.26
|2.69
|3.02
|平均值
|2.04(1.97)
|2.79
|3.4
|3.02
|中位數
|2.05(1.98)
|2.77
|3.22
|3.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.90億
|90.03億
|99.69億
|87.96億
|最低值
|72.24億
|74.71億
|80.25億
|87.96億
|平均值
|73.70億
|83.57億
|90.66億
|87.96億
|中位數
|73.70億
|84.47億
|92.02億
|87.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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