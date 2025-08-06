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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至2.14元，其中最高估值2.73元，最低估值1.4元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.73(2.73)3.714.983.1
最低值1.4(1.4)2.262.693.1
平均值2.04(1.96)2.833.433.1
中位數2.14(1.88)2.873.223.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.90億90.03億100.02億89.96億
最低值72.24億74.71億80.25億89.96億
平均值73.72億83.50億90.87億89.96億
中位數73.70億84.47億92.02億89.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

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