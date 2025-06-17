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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2元，其中最高估值2.55元，最低估值1.4元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.55(2.55)3.714.983.02
最低值1.4(1.55)2.272.673.02
平均值2.02(2.11)2.793.393.02
中位數2(2.14)2.663.223.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.16億89.52億99.69億87.96億
最低值72.23億75.74億81.33億87.96億
平均值73.51億83.53億90.90億87.96億
中位數73.61億84.49億92.02億87.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

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