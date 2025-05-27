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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至2.63元，預估目標價為23.58元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.63元，其中最高估值3.19元，最低估值1.9元，預估目標價為23.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)4.053.672.72
最低值1.9(1.9)1.861.482.21
平均值2.6(2.53)32.562.39
中位數2.63(2.43)3.092.572.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值80.17億92.12億86.83億75.62億
最低值61.34億61.85億62.66億67.93億
平均值71.08億77.39億72.53億71.69億
中位數72.50億77.08億71.06億71.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億52.02億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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