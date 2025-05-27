鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至2.63元，預估目標價為23.58元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.63元，其中最高估值3.19元，最低估值1.9元，預估目標價為23.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.19(3.19)
|4.05
|3.67
|2.72
|最低值
|1.9(1.9)
|1.86
|1.48
|2.21
|平均值
|2.6(2.53)
|3
|2.56
|2.39
|中位數
|2.63(2.43)
|3.09
|2.57
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|80.17億
|92.12億
|86.83億
|75.62億
|最低值
|61.34億
|61.85億
|62.66億
|67.93億
|平均值
|71.08億
|77.39億
|72.53億
|71.69億
|中位數
|72.50億
|77.08億
|71.06億
|71.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|52.02億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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