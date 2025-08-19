為期中選舉奠基？川普拋出禁止郵寄投票大計 法界質疑：無權限

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-19 04:51

‌



綜合外媒周一 (18 日) 報導，美國總統川普承諾將簽署行政命令，在 2026 年期中選舉前終止郵寄投票和投票機使用。此舉可能對共和黨有利，因民主黨選民較常使用郵寄投票。川普聲稱聯邦政府有權要求各州配合，但法律專家質疑總統並無此權限。

法學專家質疑川普無權禁止郵寄投票，批評其說法是「威權幻想」且違憲。(圖:Shutterstock)

川普已經在重新布局期中選舉。今年 3 月，他簽署行政命令要求選民登記提供身分證明，並禁止計算選舉日後才收到的郵寄選票。他也要求德州等共和黨執政州重劃選區，以鞏固共和黨席次。

‌



2026 年期中選舉是川普重新執政後首次全國性檢驗，民主黨希望奪回國會控制權阻止川普議程。

川普抨擊郵寄投票制度

「我要發起運動廢除郵寄投票，」川普在社群媒體寫道，「同時也要廢除高度『不準確』、昂貴又有爭議的投票機。」

川普長期質疑 2020 年選舉結果和郵寄投票安全性，儘管選民舞弊證據極其罕見。投票機廠商過去曾告保守派媒體散布假消息，福斯新聞 (FOX-US) 最後賠了 7.875 億美元和解。

新墨西哥州務卿 Maggie Toulouse Oliver 說：「廢除郵寄投票和投票機會剝奪許多合格選民的權利。」美國公民自由聯盟投票權項目主任 Sophia Lin Lakin 表示：「我們準備上法院保護郵寄投票。」

法界質疑總統權限

波士頓大學法學教授 Jed Handelsman Shugerman 更直言，川普說各州必須聽他指揮是「威權幻想」，根本違憲。「這根本不懂美國政府運作，」他說。

其實連一些共和黨州也支持郵寄投票，佛州就認為這能安全便民地擴大投票參與。川普自己過去也用過郵寄投票，2024 年還鼓勵支持者這麼做。

2020 年疫情期間郵寄投票創新高，2024 年有所下降。去年大選約三分之二選民親自投票，三成用郵寄。