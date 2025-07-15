鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為36.06元
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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.39元，其中最高估值1.95元，最低估值0.56元，預估目標價為36.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.78
|3.89
|最低值
|0.56(0.56)
|0.86
|1.23
|平均值
|1.35(1.36)
|1.92
|2.41
|中位數
|1.39(1.41)
|1.93
|2.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|284.09億
|378.23億
|514.69億
|最低值
|209.40億
|248.50億
|279.95億
|平均值
|244.77億
|319.05億
|374.30億
|中位數
|244.61億
|316.22億
|366.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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