鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調降至64元，幅度約3.03%

Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調降至64元，幅度約3.03%

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)提出目標價估值：中位數由66元下修至64元，調降幅度3.03%。其中最高估值74元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予EQT公司評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀1位。

EQT公司今(18日)收盤價為52.85元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.94%股價漲幅表現優於大盤。

