鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-19 08:00

近日，中國 A 股市場持續上行，上證指數 (SSEC) 成功突破「924 行情」高點並持續衝擊新高點，國投證券首席策略分析師林榮雄表示，當前市場正處於流動性驅動向基本面驅動的關鍵轉型期，未來行情能否延續將取決於「水牛」、「基本面牛」和「新舊動能轉化牛」的轉化進程。

A股還能漲多久？專家：未來行情是否延續 應重點關注「三頭牛」（圖：Shutterstock）

數據顯示，近期 A 股成交量較先前中樞放大逾 50%，從日均 1.2 兆元 (人民幣，下同) 躍升至 2 兆元以上，已具備流動性多頭市場的基礎條件，但林榮雄指出，儘管指數創新高，但量能尚未達到去年 10 月 8 日高點水平，若僅依賴流動性推動，滬指在 3700 點上方將面臨顯著上行壓力。

林榮雄說：「市場真正打開上行空間，需要觀察『水牛向』、『基本面牛』跟『新舊動能轉化牛』的實質性過渡，其中基本面改善信號可能要等到今年第四季至年底才會明朗。」

在族群配置上，林榮雄觀察到市場風格已發生重要轉變。他說：「當前投資主線正從傳統的『槓鈴策略』(銀行與微盤股兩端配置) 轉向『仿槓鈴超額』，資金開始向中間資產回擺。這一變化與十年期國債殖利率走勢密切相關。隨著殖利率結束陡峭下行進入震盪週期，2017 年『漂亮 50』、2020 年『茅指數』、2021 年『寧組合』等中間資產的重估進程已持續 1 到 2 年，預計超額收益仍將持續釋放。」

值得關注的是，本輪行情與去年「924 行情」存在資金結構呈現外資、保險、公募等多元共振態勢、政策認知隨著 AI、軍工、創新藥領域突破形成明確信心錨點，以及增量資金路徑透過「債轉股」等管道更為清晰等三大本質差異。

林榮雄特別指出，創業板指以近十年 40% 的估值分位及第一季超 15% 的獲利成長速度，仍是第三季核心配置方向。

對於後續市場演進，專家建議投資人專注於兩大路徑。若成功轉型「基本面牛」，出海品種及全球定價資源品將受益於外需改善。若維持流動性驅動，則港股科技股可能成為資金承接主力。其定價邏輯正從「分子端看國內、分母端看美元」轉向「產業邏輯主導」，可望成為中國權益市場新核心資產。

防禦策略方面，林榮雄認為，大盤調整 5% 以內無需過度操作，持股種類若具備明確產業趨勢及基本面支撐，回檔反而是加碼機會。

他特別提醒投資人必須立足產業理論與數據交叉驗證，在震盪慢牛中把握結構性機會，重點關注財政貨幣雙寬鬆下的「債轉股」增量資金動向，同時警惕偽成長陷阱。