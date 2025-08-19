鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-19 05:00

‌



市場研究機構 IDC 周一（18 日）發布的最新報告顯示，2025 年第二季，中國智慧手機市場出貨量為 6,886 萬台，年降 4.1%，結束連續六個季度增長態勢。

華為重奪中國手機市場出貨量榜首，小米降至第四。（圖：Shutterstock）

‌



華為第二季出貨量雖然較一年前下降 3.4%，但憑藉品牌影響力、技術創新、產品布局等方面優勢，成功在競爭激烈的市場中拔得頭籌。

此外，華為持續投入研發，不斷改善鴻蒙系統，也為產品帶來差異化競爭優勢。尤其在高階市場，華為依靠 Mate 系列等產品，提升消費者對品牌的認可度和忠誠度。

排在第二、第三名的分別是 vivo 和 OPPO，兩者在第二季的出貨量分別為 1,190 萬台和 1,070 萬台，分別年降 10.1% 和 5%。

值得一提的是，小米是前五名中出貨量唯一正增長的手機廠商，年增 3.4%。

IDC 的數據顯示，第一季中國排名前五廠商分別為小米、華為、OPPO、vivo 和蘋果 (AAPL-US) 。小米第一季衝量得益於 K70 和 14 系列等產品集中上市，熱度集中爆發。但第二季缺乏重磅新機推出，且前期產品庫存壓力顯現，導致渠道提貨減少。

蘋果第二季出貨量為 960 萬台，排名第五，年降 1.3%，降幅在前五廠商中最小。

蘋果憑藉品牌號召力和 iOS 系統生態優勢，在中國市場擁有穩定用戶群體。但面對華為等國產手機品牌的激烈競爭，蘋果在中國市場的份額增長存在較大壓力。