search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.37元，其中最高估值0.44元，最低估值0.28元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.44)0.731.011.23
最低值0.28(0.28)0.40.691.03
平均值0.36(0.36)0.530.821.13
中位數0.37(0.35)0.510.781.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.12億121.57億175.10億207.38億
最低值70.68億105.05億143.35億194.37億
平均值71.32億114.70億159.18億200.04億
中位數71.21億116.33億157.13億199.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.32-0.24-0.40-1.60-0.11
營業收入4,122萬4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQXO

相關行情

台股首頁我要存股
QXO, Inc.20.5-2.47%

延伸閱讀



Empty