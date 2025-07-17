鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元下修至0.37元，其中最高估值0.44元，最低估值0.25元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.44)
|0.69
|0.99
|1.41
|最低值
|0.25(0.34)
|0.4
|0.69
|1.15
|平均值
|0.37(0.39)
|0.55
|0.84
|1.24
|中位數
|0.37(0.39)
|0.53
|0.8
|1.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73.97億
|118.96億
|175.10億
|213.99億
|最低值
|70.44億
|106.77億
|154.90億
|194.37億
|平均值
|72.21億
|114.96億
|160.40億
|202.67億
|中位數
|72.02億
|116.89億
|157.40億
|201.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.32
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|營業收入
|4,122萬
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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