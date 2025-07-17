search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元下修至0.37元，其中最高估值0.44元，最低估值0.25元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.44)0.690.991.41
最低值0.25(0.34)0.40.691.15
平均值0.37(0.39)0.550.841.24
中位數0.37(0.39)0.530.81.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值73.97億118.96億175.10億213.99億
最低值70.44億106.77億154.90億194.37億
平均值72.21億114.96億160.40億202.67億
中位數72.02億116.89億157.40億201.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.32-0.24-0.40-1.60-0.11
營業收入4,122萬4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQXO

相關行情

台股首頁我要存股
QXO, Inc.21.19+0.19%

延伸閱讀



Empty