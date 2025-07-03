鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3.06元，其中最高估值4.28元，最低估值2.24元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.28(4.28)
|6.36
|5.15
|3.93
|最低值
|2.24(2.24)
|2.49
|2.45
|3.55
|平均值
|3.03(3.05)
|4.09
|3.75
|3.74
|中位數
|3.06(3.11)
|3.87
|3.86
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.43億
|68.07億
|61.11億
|56.93億
|最低值
|51.25億
|53.66億
|51.40億
|56.93億
|平均值
|55.17億
|58.08億
|56.59億
|56.93億
|中位數
|55.00億
|58.44億
|56.95億
|56.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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