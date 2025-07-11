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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.06元下修至2.95元，其中最高估值3.7元，最低估值2.19元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.7(4.28)5.775.153.93
最低值2.19(2.33)2.492.453.55
平均值2.92(3.02)4.153.93.74
中位數2.95(3.06)4.213.933.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.98億68.07億61.11億56.93億
最低值51.25億53.66億51.40億56.93億
平均值54.94億58.45億56.89億56.93億
中位數55.00億58.71億56.95億56.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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