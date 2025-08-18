search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global IncRBA-US的目標價調升至126元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)提出目標價估值：中位數由122元上修至126元，調升幅度3.28%。其中最高估值135元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予RB Global Inc評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

RB Global Inc今(18日)收盤價為114.985元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲0.94%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股RBA市場預估目標價

