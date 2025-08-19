市場沒信心？軟銀投資英特爾20億美元 股價重挫逾4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-19 15:11

軟銀集團宣布將出資 20 億美元入股英特爾 (INTC-US) ，被視為對英特爾的未來投下信任票，然而市場卻不太有信心，軟銀股價週二 (19 日) 在東京股市翻黑，一度重挫 5%，最終收跌 4.01%。

圖:shutterstock

軟銀 19 日發布聲明表示，將對英特爾出資 20 億美元，以每股 23 美元的價格、取得英特爾普通股。以 18 日收盤價計算，英特爾市值約 1,000 億美元，軟銀對英特爾的出資比重約 2%。

這項投資被視為是對英特爾的信心投票，英特爾至今尚未從先進半導體的 AI 熱潮中獲益，而為建立晶圓代工業務投下的巨資也還沒尋得重要客戶。

軟銀執行長孫正義在聲明中表示，50 多年來，英特爾一直是值得信賴的創新領導者，「這項策略性投資反映了我們的信念，即美國的先進半導體製造與供應將持續擴展，而英特爾將在其中扮演關鍵角色。」