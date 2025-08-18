鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 09:45

中國 A 股三大指數今開盤齊步上漲，上證指數 (SSEC) 開高 0.43%，再度突破 3700 點大關，深證成指 (SZI) 開漲 0.48%，創業板指開紅 0.61%。

滬指開漲重返3700點大關！機構：三大上漲核心邏輯未變 市場有望持續強勢表現（圖：Shutterstock）

近期 A 股連續攻克多個關鍵心理關口，市場行情後續演繹成為投資人關注的焦點。券商普遍認為，儘管近期市場波動有所放大，但不必因短期休整而改變對本輪大行情趨勢的判斷。在國內政策積極發力、中長期資金流入以及海外流動性可望邊際改善的背景下，市場可望維持強勢表現。

興業證券指出，上周後半週市場波動放大、指數回落，引發部分投資人做多情緒動搖，但支撐市場上漲的政策底線思維、新動能亮點湧現、增量資金入市等三大核心均未改變。

光大證券也表示，國內政策積極發力，中長期資金及個人投資者資金積極流入權益市場，疊加海外流動性改善，市場風險偏好逐步抬升，支撐 A 股維持強勢。

配置方面，銀河證券提醒投資人，目前不要用升息周期的經驗看待降息時代的估值，市場仍存在部分領域的預期差，如短期基本面改善的持續性、資金持續流入及新興產業發展帶來的機會等。結合對八月業績走蓄勢機率偏大的判斷，中期佈局要堅守自我，市場出現調整後對中線佈局更為關鍵。

浙商證券認為，基於「短線強勢節奏難測，中長線行情繼續看好」的判斷，建議投資人適度忽略短線走勢，放棄對回調節奏的預測，應在重要支撐附近增加短線、中線配置。

中信證券則提出「供給在內反內捲、需求在外出利潤」的中長期投資線索，建議短期聚焦創新藥、資源、通訊、軍工和遊戲五大產業。

國泰海通證券展望後市繼續看漲中國股市，認為 A 股還有新高，強調制度變化在中國市場的重要性，資本市場制度改革改變的不僅是制度，還有社會各界對中國資產的價值觀念，降低股市風險評價，構築起中國股市「轉型牛」的基石。

銀河證券認為，上周全球金融市場精彩紛呈，全球資本正以十年未見的規模向東遷徙，市場呈現增量流動性驅動的行情，8 月市場恐延續熱點快速輪動。

申萬宏源證券展望後市，短期牛市氛圍持續主導市場，9 月初之前可望維持強勢，維持今年第四季好於三季、明年會更好的判斷。

華泰證券指出，A 股上周放量創新高，股市流動性充裕仍是行情的主要驅動，展望後市市場趨勢偏強，建議維持偏高部位。

中信建投證券認為，市場走勢或將延續中期慢牛格局，行情後續有兩個演化可能，配置上紅利類股可作為基本配置，同時擴大對新賽道的進攻。

華安證券則認為，7 月經濟數據邊際走弱，內部政策托底預期升溫，加上聯準會 (Fed)9 月降息預期提升，風險偏好可望推動市場持續創新高，建議聚焦進攻方向。