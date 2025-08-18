袁志峰 2025-08-18 08:00

‌



今日推介 - 安踏體育 (2020, $92.45), 目標價 $101, 止損價 $88

【袁志峰專欄】京東(9618)季績勝預期。(圖:shutterstock)

1) 股市前景

‌



周四港股下跌，成交平穩，沽空比率偏低，南向資金轉淨買入。今年以來，恒指漲幅逾 27%，並逼近年內高位 25736 點，建議短線投資者減持倉位，鎖定利潤。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 153 點，已是全日高位，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 164 點，尾市窄幅震盪，收報 25519 點，跌 94 點或 0.4%。成交額按日減 5% 至 2701 億元。7 月份日均成交額 2627 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 10 億元。中國人壽 (2628)、阿里(9988) 及理想汽車 (2015) 錄得 13.5、4.6 及 35 億元淨買入。騰訊 (700)、美團(3690) 及晶泰控股 (2228) 錄得 12.0、39 及 2.6 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入約 362 億元，7 月淨買入約 1356 億元。

恒指跌 0.4%，成份股 35 升 48 跌 2 持平。李寧 (2331) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。中國人壽 (2628) 及康師傅 (322) 漲逾 3%。安踏體育 (2020) 及華潤置地 (1109) 升逾 2%。中國平安 (2318)、新鴻基地產(16)、銀河娛樂(27)、中國海外發展(688) 及紫金礦業 (2899) 升逾 1%。聯想 (992) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 5%， 為跌幅最大藍籌。領展 (823) 跌逾 4%。中銀香港 (2388) 及網易 (9999) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、石藥集團(1093) 及電能實業 (6) 跌逾 2%。翰森製藥 (3692)、中生製藥(1177)、中國銀行(3988) 及吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.0%，收報 5576 點，成份股 8 升 22 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 1%，網易 (9999) 跌逾 3%。聯想 (992) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868)、ASMPT(522) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。比亞迪 (1211)、理想汽車(2015)、蔚來(9866)、騰訊音樂(1698)、阿里健康(241) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。華虹半導體 (1347)、地平線機器人(9660) 及商湯 (20) 漲逾 3%、2% 及 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，手機零件、煤炭及汽車股跑輸大市，跌幅居前。比亞迪電子 (285) 跌逾 5%，舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌逾 4% 及 2%。

體育用品、內險、內房、物管及黃金股逆市上升。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升逾 5% 及 2%。中國財險 (2328) 及中國太保 (2601) 升逾 5% 及 4%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 1%。

周四上証指數小幅高開，早盤上揚，最多曾漲 0.6%，午後受壓回落，最多曾跌 0.6%，收報 3666.44 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.9%。科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 22800 億元 (人民幣 · 下同)，創年內新高，環比增加約 1300 億元，7 月份日均成交額約 16100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 7 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月上升 0.9%，預期為升 0.2%，前值為持平；按年上升 3.3%，預期為升 2.5%，前值為升 2.3%。(信報)

4) 個股訊息

網易 (9999) 公布，截至 6 月底止第二季股東應佔淨利潤 86.01 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 27.3%。派第二季度股息每股 0.114 美元。第二季，按非公認會計準則，股東應佔淨利潤 95.32 億元，按年升 21.9%。期內，淨收入 278.92 億元，按年升 9.4%。(信報)

京東集團 (9618) 公布，截至 6 月底止第二季，按非美國通用會計準則，股東應佔淨利潤 73.94 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 48.9%。總收入 3566.6 億元，升 22.4%。(信報)

京東健康 (6618) 公布，截至今年 6 月底止中期股東應佔盈利 25.96 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 27.5%。期內，非國際財務報告準則盈利 35.7 億元，增長 35.0%。收入 352.9 億元，按年升 24.5%。(信報)

中國電信 (728) 公布，截至今年 6 月底止中期股東應佔盈利 230.17 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 5.5%，每股盈利 0.25 元，派中期息 0.1812 元。期內，經營收入 2714.69 億元，按年升 1.3%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔溢利 92.9 億元(人民幣．下同)，按年減少 13.9%；每股基本盈利 92.18 分，不派中期息。期內，收益 1502.85 億元，按年上升 26.5%。(信報)

聯想集團 (992) 公布截至 6 月底止首財季業績，股東應佔溢利 5.05 億元(美元．下同)，按年 1.08 倍。期內，收入 188.3 億元，按年升 21.9%，創歷來最高第一季度收入。(信報)

港鐵 (66) 公布，截至今年 6 月底止半年業績，股東應佔盈利 77.09 億元，按年升 27.5%，每股盈利 1.24 元，中期息維持 0.42 元。期內，總收入 273.6 億元，按车下跌 6.5%。(信報)

長實集團 (1113) 公布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 63.02 億元，按年跌 26.8%。每股盈利 1.8 元，維持中期股息派 0.39 元。期內，投資物業重估前溢利 68.05 億元，按年升 1.2%。(信報)