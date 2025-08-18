馬克宏：要問問川普 準備為烏克蘭安全出多少力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-18 08:15

據《France24》新聞台報導，歐洲多名領導人周日（17 日）相繼確認將於周一前往美國，一同參加美烏會談，法國總統馬克宏當日表示，歐洲領袖將向美方詢問，在和平協議中，美方準備為烏克蘭提供多少安全保障。

法國總統馬克宏。（圖：Shutterstock）

馬克宏當天參加「志願者聯盟」視訊會議後表示，此行目標是展現烏克蘭及歐洲盟友之間的統一戰線，烏克蘭的盟友希望烏克蘭實現強大而持久的和平，並希望烏克蘭的領土完整得到尊重。

馬克宏說：「只有一個國家提出的和平方案和投降劃上等號，那就是俄羅斯。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周日發表聲明，抨擊馬克宏的言論是徹頭徹尾的謊言。

她表示，七年來，俄羅斯一直依據《明斯克協議》的條款，提議以和平方式解決這場衝突，馬克宏明知烏克蘭不可能在戰勝，卻仍在試圖讓烏克蘭相信自己能夠取勝。

當地時間 8 月 15 日，俄美領導人在美國阿拉斯加會晤。之後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布將赴美與美國總川普見面。多名歐洲政要周日相繼確認也將前往美國，參加會談，包括英國、法國、德國、義大利等國以及歐盟領袖。