search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.27元，其中最高估值0.56元，最低估值0.2元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.56(0.56)0.981.151.41
最低值0.2(0.2)0.30.621.41
平均值0.29(0.3)0.660.921.41
中位數0.27(0.29)0.680.951.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值72.33億78.10億81.62億
最低值69.44億71.01億72.52億
平均值70.96億74.99億78.00億
中位數70.91億75.53億78.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

相關行情

台股首頁我要存股
惠好26.18-0.46%

延伸閱讀



Empty