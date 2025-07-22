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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.37元，其中最高估值0.68元，最低估值0.21元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.68)0.981.151.41
最低值0.21(0.21)0.40.81.41
平均值0.42(0.44)0.771.021.41
中位數0.37(0.41)0.81.071.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.06億80.97億82.80億
最低值69.44億71.90億73.61億
平均值70.99億75.81億78.35億
中位數69.90億75.60億78.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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