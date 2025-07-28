鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.32元，其中最高估值0.68元，最低估值0.2元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.98
|1.15
|1.41
|最低值
|0.2(0.21)
|0.3
|0.7
|1.41
|平均值
|0.37(0.42)
|0.74
|0.99
|1.41
|中位數
|0.32(0.37)
|0.76
|1.01
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.92億
|79.96億
|81.62億
|最低值
|69.44億
|72.07億
|73.61億
|平均值
|70.56億
|75.17億
|78.14億
|中位數
|70.22億
|75.11億
|78.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為32.00元
下一篇