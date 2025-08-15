鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為176.00元

search icon



Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為176.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.96元下修至0.87元，其中最高估值1.98元，最低估值-0.3元，預估目標價為176.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.98(2.07)3.855.124.97
最低值-0.3(-0.3)0.710.931.26
平均值0.96(1.03)2.73.312.59
中位數0.87(0.96)3.023.661.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值267.76億292.78億322.99億351.41億
最低值248.23億268.28億296.74億321.14億
平均值259.41億282.41億310.88億338.47億
中位數259.99億284.73億312.12億340.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

理想國演藝162.57+0.60%

