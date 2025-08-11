鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元下修至0.96元，其中最高估值2.07元，最低估值-0.3元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.07(2.07)
|3.85
|5.12
|4.97
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.71
|0.93
|1.26
|平均值
|1.09(1.16)
|2.69
|3.35
|2.98
|中位數
|0.96(1.28)
|3.01
|3.7
|2.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.76億
|292.78億
|322.99億
|351.41億
|最低值
|248.23億
|268.28億
|296.74億
|321.14億
|平均值
|259.23億
|282.04億
|310.48億
|336.64億
|中位數
|259.93億
|283.52億
|311.99億
|339.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
