鉅亨速報

Factset 最新調查：理想國演藝LYV-US的目標價調升至174元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)提出目標價估值：中位數由168元上修至174元，調升幅度3.57%。其中最高估值185元，最低估值132元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予理想國演藝評價：積極樂觀19位、保持中立3位、保守悲觀1位。

理想國演藝今(11日)收盤價為153.13元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股LYV市場預估目標價

理想國演藝153.13+3.28%

