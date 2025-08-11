鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝LYV-US的目標價調升至174元，幅度約3.57%
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)提出目標價估值：中位數由168元上修至174元，調升幅度3.57%。其中最高估值185元，最低估值132元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予理想國演藝評價：積極樂觀19位、保持中立3位、保守悲觀1位。
理想國演藝今(11日)收盤價為153.13元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。
