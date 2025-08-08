鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.82元，其中最高估值4.97元，最低估值0.49元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.97(4.97)
|3.85
|5.12
|4.54
|最低值
|0.49(1.35)
|1.65
|1.85
|2.26
|平均值
|1.89(2.14)
|2.73
|3.51
|3.63
|中位數
|1.82(2.02)
|2.75
|3.55
|3.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.76億
|291.76億
|322.99億
|358.48億
|最低值
|242.24億
|261.55億
|294.43億
|322.59億
|平均值
|258.63億
|281.86億
|310.94億
|337.28億
|中位數
|260.45億
|284.48億
|311.47億
|334.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為165.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台TTD-US的目標價調降至88元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class ATEAM-US的目標價調降至250元，幅度約4.58%
下一篇