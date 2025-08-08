鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為170.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.82元，其中最高估值4.97元，最低估值0.49元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.97(4.97)3.855.124.54
最低值0.49(1.35)1.651.852.26
平均值1.89(2.14)2.733.513.63
中位數1.82(2.02)2.753.553.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值267.76億291.76億322.99億358.48億
最低值242.24億261.55億294.43億322.59億
平均值258.63億281.86億310.94億337.28億
中位數260.45億284.48億311.47億334.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

