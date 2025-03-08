川普擬取消難民身份 24萬烏克蘭人恐遭驅逐 7萬阿富汗人連帶遭殃

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 09:40

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自從川普在烏克蘭和關稅問題上加強施壓以來，與其相關的言論和決策，以及歐美市場的劇烈波動，成為近期媒體的焦點。最近，川普針對烏克蘭的言論引發廣泛關注，評論指出川普對烏克蘭的政策愈加強硬。

根據路透社報導，俄烏衝突爆發後，約 24 萬名烏克蘭難民逃往美國，如今川普表示考慮取消這些難民在美國的臨時合法身份。此舉可能徹底逆轉烏克蘭人在拜登政府下的受歡迎程度，並導致他們被迅速驅逐出境。

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值得注意的是，當年被譽為「英雄」的烏克蘭總統澤連斯基曾在 2022 年底獲邀至美國國會演講，當時受到全體議員的熱烈歡迎。然而，僅過兩年，川普卻將其稱為「獨裁者」，並逐步減少對烏克蘭的支持，最近一系列措施顯示其態度正在劇變。

報導中提到，川普對是否撤銷烏克蘭人身份的問題表示不想傷害任何人，並會在不久後做出決定。然而，據其高級官員和知情人士透露，川普計劃剝奪這些烏克蘭人的保護，這是其政府的一部分努力，旨在取消根據拜登政府啟動的臨時人道主義假釋計劃進入美國的 180 多萬臨時合法移民的身份。該措施最早可能於 4 月份實施。

白宮新聞發言人則表示，目前尚未做出任何決定。根據報導，川普在今年 1 月 20 日發布的行政命令要求國土安全部終止所有分類假釋計劃，並計劃最早於本月撤銷約 53 萬名古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉人的假釋身份。

除了俄烏衝突期間逃往美國的 24 萬烏克蘭人外，還有超過 7 萬名逃往美國的阿富汗人也受到這些計畫的影響。最新消息顯示，澤連斯基表示美烏會談將於下周在沙特阿拉伯舉行，並期望能達成有意義的成果。川普的特使維特科夫則表示，美方希望討論結束俄烏戰爭的和平框架。