美俄峰會倒數計時 川普預判雙方談崩機率：25%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-15 08:47

美國總統川普周四（14 日）接受《Fox News》採訪時表示，他認為俄羅斯總統普丁會達成協議，估計他與普丁會晤失敗的風險為「25%」。

川普說，15日與普丁舉行的會晤，將為第二次會晤達成協議奠定基礎。（圖：Shutterstock）

川普說，15 日與普丁舉行的會晤，將為第二次會晤達成協議奠定基礎，若問題得不到解決，美方將實施制裁。他表示，關於邊界和土地問題，將是一個相互讓步的過程。

‌



川普並未就「達成協議」、「第二次會晤」及「制裁」做出更多說明。

他表示，無論如何都會舉行會後記者會，但不知道是否會以聯合方式舉行。

白宮當天談及美俄峰會時稱，川普希望用盡一切辦法，和平結束烏克蘭戰爭，必要時川普「有很多工具可用」，但對美方是否使用制裁手段不置可否。

普丁周四在籌備俄美元首阿拉斯加會談的俄羅斯高層會議上表示，美方政府採取相當積極且真誠的努力，旨在停止軍事行動、化解危機，並達成符合烏克蘭戰爭相關方利益的協議，為國家之間以及歐洲實現持久和平創造條件。

普丁稱，如果俄美兩方能在下一階段就進攻性戰略武器控制達成共識，將有利於全球範圍內的和平。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同一天說，俄美元首會晤將討論烏克蘭問題。他強調，俄美正在討論烏克蘭問題，烏克蘭的意見未來會被考慮，但不會是雙邊接觸形式。