鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料MP-US的目標價調升至76元，幅度約4.83%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對MP材料(MP-US)提出目標價估值：中位數由72.5元上修至76元，調升幅度4.83%。其中最高估值85元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予MP材料評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
MP材料今(15日)收盤價為76.79元。近5日股價上漲4.83%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為72.50元
- 稀土戰升級！五角大廈緊急注資美唯一稀土商 MP Materials今年來暴漲近370%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為68.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料MP-US的目標價調升至68元，幅度約5.43%
下一篇