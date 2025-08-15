search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料MP-US的目標價調升至76元，幅度約4.83%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對MP材料(MP-US)提出目標價估值：中位數由72.5元上修至76元，調升幅度4.83%。其中最高估值85元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予MP材料評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。

MP材料今(15日)收盤價為76.79元。近5日股價上漲4.83%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


