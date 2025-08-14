鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為112.50元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.52元，其中最高估值5.29元，最低估值4.21元，預估目標價為112.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.29(5.88)
|7.64
|7.25
|最低值
|4.21(4.19)
|4.97
|6.1
|平均值
|4.57(4.57)
|5.9
|6.86
|中位數
|4.52(4.45)
|5.77
|7.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.89億
|82.45億
|76.37億
|最低值
|62.07億
|67.64億
|74.20億
|平均值
|63.34億
|70.83億
|75.57億
|中位數
|63.31億
|69.10億
|76.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.37
|1.45
|-2.93
|-1.84
|-0.52
|營業收入
|31.06億
|33.17億
|51.60億
|47.08億
|58.10億
詳細資訊請看美股內頁：
連貫(COHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
