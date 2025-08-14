鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為112.50元

search icon



Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為112.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.52元，其中最高估值5.29元，最低估值4.21元，預估目標價為112.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.29(5.88)7.647.25
最低值4.21(4.19)4.976.1
平均值4.57(4.57)5.96.86
中位數4.52(4.45)5.777.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值67.89億82.45億76.37億
最低值62.07億67.64億74.20億
平均值63.34億70.83億75.57億
中位數63.31億69.10億76.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.371.45-2.93-1.84-0.52
營業收入31.06億33.17億51.60億47.08億58.10億

詳細資訊請看美股內頁：
連貫(COHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

