盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5898.37點
截至台北時間13日09:35，費城半導體上漲58.28點（或1%），暫報5898.37點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.01%
- 近 1 月：+2.52%
- 近 3 月：+22.15%
- 近 6 月：+14.72%
- 今年以來：+17.27%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲4.98%；連貫(COHR-US)上漲2.93%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.26%；安森美半導體(ON-US)上漲2.21%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.07%。
