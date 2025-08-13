search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5898.37點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間13日09:35，費城半導體上漲58.28點（或1%），暫報5898.37點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.01%
  • 近 1 月：+2.52%
  • 近 3 月：+22.15%
  • 近 6 月：+14.72%
  • 今年以來：+17.27%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲4.98%；連貫(COHR-US)上漲2.93%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.26%；安森美半導體(ON-US)上漲2.21%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.07%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌1.38%；美光科技(MU-US)下跌0.84%。

台股首頁我要存股
費城半導體5907.271.15%
超微半導體184.54+5.48%
連貫117.9+1.15%
Onto Innovation Inc.112.415+2.00%
安森美半導體51.625+3.23%
邁威爾科技79.18+1.76%
英特爾21.575-1.08%
美光科技126.3985-1.06%

