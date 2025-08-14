鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉爾登運動服GIL-US的目標價調升至62.07元，幅度約3.45%

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對吉爾登運動服(GIL-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62.07元，調升幅度3.45%。其中最高估值75元，最低估值56元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予吉爾登運動服評價：積極樂觀14位、保持中立2位、保守悲觀0位。

吉爾登運動服今(14日)收盤價為54.93元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


吉爾登運動服54.93+11.8%

