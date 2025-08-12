盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5727.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日09:41，費城半導體上漲56.69點（或1%），暫報5727.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.82%
- 近 1 月：-0.46%
- 近 3 月：+26.95%
- 近 6 月：+11.62%
- 今年以來：+13.86%
焦點個股
費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲3.25%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.89%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.02%；格羅方德(GFS-US)上漲1.99%；連貫(COHR-US)上漲1.98%。
部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.72%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.16%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恩智浦半導體(NXPI-US)大漲5.04%，報215.51美元
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1.01%，報44419.83點
- 盤中速報 - 超捷國際(MCHP-US)大漲5.14%，報64.08美元
- 盤中速報 - 安森美半導體(ON-US)大漲5.11%，報49.51美元
下一篇