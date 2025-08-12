search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5727.06點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間12日09:41，費城半導體上漲56.69點（或1%），暫報5727.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.82%
  • 近 1 月：-0.46%
  • 近 3 月：+26.95%
  • 近 6 月：+11.62%
  • 今年以來：+13.86%

焦點個股


費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲3.25%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.89%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.02%；格羅方德(GFS-US)上漲1.99%；連貫(COHR-US)上漲1.98%。

部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.72%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.16%。

