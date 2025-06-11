鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信TEF-US的目標價調升至4.99元，幅度約3.49%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙電信(TEF-US)提出目標價估值：中位數由4.82元上修至4.99元，調升幅度3.49%。其中最高估值5.9元，最低估值3.36元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予西班牙電信評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀4位。
西班牙電信今(11日)收盤價為5.265元。近5日股價下跌3.49%，標普指數上漲1.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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