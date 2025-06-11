鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為4.99元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值1.44元，最低估值-0.02元，預估目標價為4.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.44(1.44)
|1.68
|2.27
|3.12
|最低值
|-0.02(-0.02)
|0.28
|0.28
|0.4
|平均值
|0.36(0.37)
|0.48
|0.57
|1.33
|中位數
|0.34(0.35)
|0.39
|0.41
|0.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|465.77億
|468.32億
|473.54億
|467.98億
|最低值
|402.63億
|403.71億
|411.95億
|428.79億
|平均值
|428.06億
|431.02億
|437.82億
|440.47億
|中位數
|418.16億
|422.69億
|431.07億
|432.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|1.63
|0.33
|-0.22
|-0.06
|營業收入
|491.06億
|464.25億
|420.32億
|439.50億
|446.90億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為4.66元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為4.48元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信TEF-US的目標價調升至4.99元，幅度約3.49%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至496元，幅度約3.77%
下一篇