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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為4.99元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.34元，其中最高估值1.44元，最低估值-0.02元，預估目標價為4.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.44(1.44)1.682.273.12
最低值-0.02(-0.02)0.280.280.4
平均值0.36(0.37)0.480.571.33
中位數0.34(0.35)0.390.410.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值465.77億468.32億473.54億467.98億
最低值402.63億403.71億411.95億428.79億
平均值428.06億431.02億437.82億440.47億
中位數418.16億422.69億431.07億432.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEF

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