鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為48.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.34元，其中最高估值2.92元，最低估值1.75元，預估目標價為48.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.92(2.92)
|5.53
|5.65
|5.76
|最低值
|1.75(1.75)
|1.65
|1.91
|3.3
|平均值
|2.34(2.33)
|2.92
|3.68
|4.27
|中位數
|2.34(2.3)
|2.84
|3.8
|4.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|276.89億
|295.06億
|303.90億
|307.18億
|最低值
|215.51億
|223.78億
|241.70億
|289.60億
|平均值
|262.73億
|269.54億
|280.12億
|298.39億
|中位數
|267.97億
|270.69億
|285.32億
|298.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|營業收入
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
