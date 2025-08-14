search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為48.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.34元，其中最高估值2.92元，最低估值1.75元，預估目標價為48.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.92(2.92)5.535.655.76
最低值1.75(1.75)1.651.913.3
平均值2.34(2.33)2.923.684.27
中位數2.34(2.3)2.843.84.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值276.89億295.06億303.90億307.18億
最低值215.51億223.78億241.70億289.60億
平均值262.73億269.54億280.12億298.39億
中位數267.97億270.69億285.32億298.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-17.061.5812.403.902.44
營業收入171.38億259.62億362.53億283.31億270.99億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

