鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 15:20

官方數據顯示，英國經濟今年第二季成長放緩至 0.3%。儘管這一數字優於經濟學家先前預期的 0.1%，但相較於第一季的 0.7% 成長，仍顯示出顯著放緩。

英國Q2經濟成長放緩至0.3% 優於預期但面臨挑戰(圖:shutterstock)

英國國家統計局 (ONS) 指出，第二季的經濟成長主要由服務業成長 0.4% 和營建業成長 1.2% 所驅動。特別是 6 月份的表現相當強勁，帶動了整體第二季的增長，這表明部分悲觀預期可能過度。另一方面，生產部門則下滑 0.3%。

按年率計算，英國經濟在第二季擴張了 1.2%，低於第一季的 1.3% 增長率。就月度數據而言，英國經濟在 6 月份月增 0.4%。這相較於 5 月份 0.1% 的收縮和 4 月份 0.3% 的下降有所改善，也優於原先預期的 0.1% 增長。

第二季的放緩部分，反映了美國總統川普在 4 月宣布關稅所造成的扭曲效應。由於出口商在年初幾個月急於向美國供貨，此後出貨量可能有所回落，從而抑制了經濟增長。

此外，商業調查也指出，政府自身的措施，例如提高稅收和調高最低工資，正在對企業造成壓力，影響就業創造並抑制產出。

英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 表示，這些數字是積極」，並顯示出「今年開局強勁，第二季持續成長」。她強調「還有更多工作要做，才能建立一個為勞動人民服務的經濟」。