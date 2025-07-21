鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-21 16:00

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由輝達 (NVDA-US) 投資的 AI 新創公司 Perplexity AI，正積極與行動裝置製造商洽談，計畫將其新推出的 Comet AI 瀏覽器預裝在智慧型手機上，挑戰 谷歌 (GOOGL-US) Chrome 在行動瀏覽器市場的長期主導地位。

挑戰Chrome霸主地位！Perplexity AI積極進攻手機預裝。(圖:shutterstock)

Comet 瀏覽器於 7 月 10 日正式亮相，其核心功能包含預裝的 Perplexity AI 搜尋引擎，能夠基於搜尋結果即時生成 AI 摘要，同時配備隨瀏覽器同步運作的 AI 代理程式 Comet Assistant。

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這款瀏覽器不僅能將 Perplexity 的 AI 功能直接整合至網頁瀏覽體驗中，更允許使用者針對個人資料（如電子郵件、行事曆、瀏覽歷史）進行提問，甚至執行安排會議、總結網頁內容等複雜任務。

Perplexity AI 執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）指出，儘管說服行動原始設備製造商（OEM）將預設瀏覽器從 Chrome 替換為 Comet 充滿挑戰，但預裝策略對於推動用戶更習慣性地使用其 AI 工具至關重要。

根據 Statcounter 的數據，截至上個月，Google Chrome 佔據行動裝置市場約 70% 的市佔率，而蘋果 Safari 和三星瀏覽器合計約佔 24%。

目前，Comet 瀏覽器仍處於測試階段，僅支援桌面端。Perplexity 計劃在數十萬初期測試用戶試用並穩定桌面版後，於明年將目標用戶群逐步擴大至「數千萬至數億」。這一策略性舉動，反映了整個產業正朝向具備智慧代理 AI 功能的瀏覽器轉變，這類瀏覽器僅需極少的人工干預即可做出決策並完成特定任務。

Perplexity AI 此前也曾與三星電子和蘋果進行洽談，期望將其 AI 搜尋功能整合到這些公司的設備中，以增強 Bixby 和 Siri 等語音助理的功能。