亞馬遜宣布：在美國1,000個城鎮啟動當日宅配服務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-14 11:12

亞馬遜宣布在美國1,000個城鎮啟動當日宅配服務。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》報導，亞馬遜周三（13 日）表示，客戶可購買生鮮雜貨，並享受當日送達服務，亞馬遜已開始在 1,000 多個城鎮推出這項服務，計劃在年底前擴展至美國 2,300 個地區。

這項服務將對 Prime 會員免費提供，旨在推動訂單量增長，擴大市占率。客戶可以選擇訂購新鮮農產品、乳製品、肉類、海鮮、烘焙食品、冷凍食品。

亞馬遜執行長賈西兩年前告訴員工，美國生鮮雜貨市場價值 8,000 億美元，他想從中分得更大份額。市場研究機構 IBISWorld 的數據顯示，2024 年美國生鮮雜貨行業價值近 8,750 億美元。

亞馬遜在食品雜貨領域已探索多年。該公司在 2006 年推出首個食品雜貨店面，11 年後以 137 億美元收購全食超市。亞馬遜還成立採用感應技術的實體店鋪，能夠感測顧客拿取商品，自動收費，另有服務允許顧客通過掌紋掃描付款。