亞馬遜宣布：在美國1,000個城鎮啟動當日宅配服務
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）(AMZN-US) 計劃大規模擴張食品雜貨配送業務，目標是年底前在美國將覆蓋範圍擴大至 2,300 個地區。
據《CNBC》報導，亞馬遜周三（13 日）表示，客戶可購買生鮮雜貨，並享受當日送達服務，亞馬遜已開始在 1,000 多個城鎮推出這項服務，計劃在年底前擴展至美國 2,300 個地區。
這項服務將對 Prime 會員免費提供，旨在推動訂單量增長，擴大市占率。客戶可以選擇訂購新鮮農產品、乳製品、肉類、海鮮、烘焙食品、冷凍食品。
亞馬遜執行長賈西兩年前告訴員工，美國生鮮雜貨市場價值 8,000 億美元，他想從中分得更大份額。市場研究機構 IBISWorld 的數據顯示，2024 年美國生鮮雜貨行業價值近 8,750 億美元。
亞馬遜在食品雜貨領域已探索多年。該公司在 2006 年推出首個食品雜貨店面，11 年後以 137 億美元收購全食超市。亞馬遜還成立採用感應技術的實體店鋪，能夠感測顧客拿取商品，自動收費，另有服務允許顧客通過掌紋掃描付款。
亞馬遜的食品雜貨業務，此前主要依賴牙膏、罐裝食品等保存期限較長、可在倉庫長期儲存的產品。近期該公司尋求擴展生鮮食品業務，在配送中心試驗儲存農產品和其他易腐商品。
據《華爾街日報》報導，亞馬遜是美國最大電子商務公司，但旗下生鮮雜貨業務的增長速度不如一些競爭對手。追蹤電子商務銷售的 eMarketer 估計，沃爾瑪 (WMT-US) 的在線生鮮雜貨業務在銷售額方面已超過亞馬遜。憑藉數千家門市和龐大司機隊伍，這家大型零售商可以為全美 90% 以上的地區提供當日送達服務。
下一篇