又一支NBA球隊將易主 拓荒者以超過40億美元估值售出

據多家美媒報導，NHL 卡羅來納颶風隊現任老闆 Tom Dundon 周三 (13 日) 同意，從 Paul G. Allen 的遺產中收購 NBA 波特蘭拓荒者隊，根據 ESPN 報道，這筆交易的估值略高於 40 億美元。

又一支NBA球隊易主 拓荒者以超過40億美元估值售出(圖:shutterstock)

這代表著 NBA 球隊今年最新一筆數十億美元的交易，此前波士頓塞爾提克隊在 3 月，以 61 億美元出售，洛杉磯湖人隊的多數股權交易，更讓球隊估值達到 100 億美元。

Dundon 領導的收購團隊陣容堅強，包括 Blue Owl Capital 共同總裁 Marc Zahr、Collective Global 共同執行長 Sheel Tyle，其中 Tyle 是波特蘭本地人。Dundon 證實收購 NBA 特許經營權的初步意向，而颶風隊發言人也表示，Dundon「正在收購波特蘭拓荒者隊的過程中，並對此機會感到興奮」。

此次出售源於球隊前老闆 Allen 的遺囑。這位微軟共同創辦人於 2018 年去世前，已要求其 NBA 特許經營權「在某個時間點」出售。自 Allen 於 2018 年因癌症去世後，其妹妹 Jody Allen 管理這支球隊。另外，Paul Allen 的遺產基金會所擁有的 NFL 西雅圖海鷹隊以及 MLS 西雅圖海灣者隊 25% 的股份，均不在此次出售範圍內。

《Sportico》報導，Dundon 有意讓拓荒者隊長期留在波特蘭。此外，NBA 聯盟本身也明確希望拓荒者隊能繼續留在波特蘭，以確保其在太平洋西北地區的市場存在。聯盟總裁蕭華 (Adam Silver) 支持球隊留在波特蘭。為了長遠發展，Dundon 的團隊也正計畫與波特蘭市和州政府討論建立新的場館的公私合作夥伴關係。

本次交易的性質是遺產出售，因此其過程可能與常見的私人體育隊伍銷售有所不同，受託人有受託責任最大化資產價值，通常意味著出售給最高價合格投標人。