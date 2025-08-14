search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.04元，其中最高估值1.3元，最低估值0.82元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.3(1.3)1.721.891.66
最低值0.82(0.82)1.091.471.66
平均值1.04(1.06)1.461.681.66
中位數1.04(1.06)1.481.671.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.48億70.61億74.85億75.59億
最低值63.93億66.82億69.95億73.41億
平均值65.13億68.87億72.81億74.50億
中位數65.19億68.82億72.74億74.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.820.581.060.820.83
營業收入44.63億53.01億59.19億60.37億64.26億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMG

相關行情

台股首頁我要存股
華納音樂集團32.09+1.71%

延伸閱讀



Empty