鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健UHS-US的目標價調降至212元，幅度約3.64%

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環球保健(UHS-US)提出目標價估值：中位數由220元下修至212元，調降幅度3.64%。其中最高估值280元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予環球保健評價：積極樂觀8位、保持中立13位、保守悲觀1位。

環球保健今(14日)收盤價為178.51元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。

