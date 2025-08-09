鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.08元，其中最高估值1.3元，最低估值0.83元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.3(1.3)
|1.72
|1.89
|1.66
|最低值
|0.83(0.83)
|1.09
|1.39
|1.66
|平均值
|1.08(1.1)
|1.46
|1.65
|1.66
|中位數
|1.08(1.11)
|1.48
|1.66
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.48億
|70.61億
|74.85億
|75.59億
|最低值
|63.93億
|66.82億
|69.95億
|73.41億
|平均值
|64.99億
|68.76億
|72.68億
|74.50億
|中位數
|65.19億
|68.82億
|72.72億
|74.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|營業收入
|44.63億
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
